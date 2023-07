Buraco aberto na Alcindo Cacela prejudica mobilidade de moradores e pedestres

Na avenida Alcindo Cacela, na esquina com a travessa dos Apinagés, em Belém, moradores reclamam sobre um buraco aberto que está causando transtornos na área, prejudicando o tráfego de veículos e a passagem de transeuntes. A repórter Célia Pinho foi até o local e conversou com moradores da área. Foi dito que o problema teria sido ocasionado por equipes de manutenção da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa)

"Abriu essa piscina aqui, colocou as fitas de segurança e ninguém viu mais nada. Sumiram, e ai o local ficou todo arrebentado e não têm mais a placa. É um maior transtorno quando vem da área de fluxo grande do outro lado para pegar a Alcindo Cacela. É uma confusão", contou Célia Pinho.

Durante a reportagem, o mototaxista Ronaldo contou que outra equipe da Cosanpa abriu mais um buraco próximo ao local, porém finalizaram o serviço. "Eles fizeram a manutenção completa só daquele trecho. Se abriu esse buraco aqui, também deveriam ter feito a manutenção. Vamos fazer o serviço? Vamos, mas têm que fazer tudo completo", desabafou.

Segundo informações, o buraco apresenta fitas de segurança ao entorno, porém nenhuma placa de sinalização foi colocada na área. A comunidade reclama que não foram informados sobre o motivo da manutenção ou quando que a ação técnica seria finalizada. "O pessoal quer um piscinão agora em julho, mas não desse jeito. Bora resolver isso", disse Célia Pinho.

A reportagem solicitou nota para a Cosanpa e aguarda retorno do órgão.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coodenador de atualidades)