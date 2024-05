Borracheiro Josimar Oliveira fala sobre a falta de ciclofaixa na avenida Dr. Freitas

Ciclofaixas são de extrema importância nas vias de qualquer cidade, para dar segurança a população e evitar acidentes. Em Belém, na avenida Dr. Freitas, o borracheiro Josimar Oliveira, de 58 anos, reclama que não há ciclofaixa no trecho da avenida, situado no bairro do Marco.

Josimar trabalha na avenida Dr. Freitas como borracheiro, e segundo ele, todos os dias tem acidentes na área. "Ninguém respeita, é tudo na contramão. Aqui nesse trecho, tem acidente direto com motos e carros. É difícil não ver um no dia, pois todos os dias tem acidentes aqui", conta.

No dia a dia na borracharia, Josimar conta que presencia sempre os carros andando em sentido oposto e quem sofre com isso são os ciclistas, que precisam ter bastante atenção para evitar acidentes. “Não tem sete dias que teve um acidente por aqui, a moto veio na contramão, ai o carro saiu daqui e se bateram”, relata.

Outro problema no local é a falta de sinalização, de acordo com o denunciante. “Tem mais de quatro meses que não há sinalização aqui. Antes tinha. Os carros andam na contramão o tempo todo, ai fica complicado”, diz.

A redação integrada de O Liberal procurou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

