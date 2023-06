Moradores da Cabanagem sofrem com a falta de água; Cosanpa nega problema

Moradores denunciam a falta de água recorrente na travessa Vitória Régia, entre a rua Lisboa e a avenida Damasco, localizada no bairro da Cabanagem, em Belém. Eles alegam que estão sem água há quase uma semana e reclamam que não foram notificados sobre o motivo da interrupção do abastecimento de água.

"Estamos há quatro dias sem água, sem cair nada das torneiras. Eles nem informaram o porquê da falta do abastecimento de água. É muito ruim viver assim, pois tenho uma bebê em casa. Já estamos tendo problemas com comida e falta de luz e agora estamos sem água? Um absurdo", reclamou uma moradora que não quis se identificar.

VEJA MAIS:

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou, em nota, que o sistema que abastece a área está normal. "A Companhia ressalta ainda que, em caso de problemas no abastecimento, os usuários procurem um dos canais de atendimento, telefone – 0800 019 5195, WhatsApp (91) 31227194, chat on line www.cosanpa.pa.gov.br ou se dirija até uma loja para atendimento presencial", comunicou.

Segundo relatos, alguns moradores estão recorrendo a vizinhos que possuem poços artesianos e outras precisam comprar galões de água para realizar atividades domésticas. Os denunciantes também dizem que há outros locais do bairro da Cabanagem que também estão passando pelo mesmo problema.

"É um descaso com a população, algo que era para funcionar normalmente, pois o abastecimento de água é algo de muita utilidade para qualquer ser humano. Não merecemos ficar nessa situação. E eles não comunicam nada, para que a população se previna. Isso é um absurdo e falta de consideração pela população que depende deste abastecimento", desabafou a moradora.

O projeto Eu Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, basta acessar o site eureporter.grupoliberal.com ou enviar suas informações para o Whatsapp (91) 98565-7449, onde será iniciada uma conversa diretamente com repórteres da redação. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem)