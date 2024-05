Mecânico José Silveira fala sobre falta de iluminação ao longo da Mário Covas

A falta de iluminação nos postes tem sido um grande problema para a população que utiliza a rodovia Mário Covas, em Ananindeua, como via principal para se locomover. Segundo denúncia feita pelo mecânico José Silveira, há uma grande parte da rodovia, localizada no bairro do Coqueiro, sem energia nos postes. No período noturno a escuridão é constante.

"A Mario Covas está em vários pontos sem energia nos postes, eu trafego diariamente durante a noite aqui e o negócio está feio. Corremos risco de ser assaltados, além dos buracos que existem por aqui também", diz o mecânico.

(Foto: Carmem Helena / O Liberal)

De acordo com José, a situação se estende há cerca de seis meses. "Está sem luz há meses, vai só aumentando, vai quebrando, queimando as lâmpadas. Eu não sei se estão roubando fiação, só sei que está tudo escuro", fala.

(Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Do perímetro que começa no conjunto Jardim América, até o sinal da avenida Três Corações, não há luz nos postes, segundo informações do denunciante. "É recorrente porque danificam as lâmpadas e ninguém vem trocar. Já aconteceu de eu estar no carro dirigindo, e como está escuro a pessoa atravessa e nós motoristas, não enxergarmos e isso pode causar acidentes", afirma José, sobre os risco que a falta de luz nos postes pode causar.

A redação integrada de O Liberal procurou a prefeitura de Ananindeua para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

