Terapeuta Diego Santos reclama do abandono da praça matriz, em Ananindeua

Há pelo menos 5 anos a praça matriz de Ananindeua está abandonada, segundo o terapeuta Diego Santos, morador do município. A praça, que fica localizada ao lado da prefeitura de Ananindeua, era para ser uma área de lazer para os moradores, mas não é isso que acontece.

"Já moro aqui há quase 5 anos, essa situação já está assim há um bom tempo. Antes dava para vir com as famílias, mas hoje em dia não dá mais, devido a falta de segurança. Você não vê segurança por aqui", lamenta o denunciante.

O terapeuta de 47 anos, morava no bairro da Cremação, se mudou para Ananindeua há 5 anos. Para ele, a praça deveria ter mais cuidados e segurança. "É uma praça localizada no centro de Ananindeua, tem a paróquia Santuário Nossa Senhora das Graças, ao lado da prefeitura, mas está abandonada", diz se referindo a localização da praça.

Diego conta que a população tem medo de assaltos na área porque no período da noite a praça fica soturna, e como ele já mencionou, não há policiamento e nem segurança. "A noite é pior ainda, fica soturno, não tem segurança, então o melhor é não passar nessa área porque é muito perigoso, é uma área que não tem segurança e você corre risco de ser assaltado, então não é seguro passar por aqui nem sozinho e nem acompanhado", aconselha.

O denunciante revela que já presenciou situações perigosas na praça. "Já vi uma senhora sendo assaltada aqui, ainda tentamos ajudar, mas não conseguimos. Essa grade fica fechada às vezes, mas até fechado quebram para entrar, já que não tem segurança. Aqui nessa praça não tem condições, infelizmente, de ter um lazer", finaliza.

A redação integrada de O Liberal procurou a prefeitura de Ananindeua para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

(Com colaboração de Wellyda Farias)