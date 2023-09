Moradora Eliana Monteiro reclama de buraco em pista do conjunto Ariri Bolonha

Já faz dois meses que a comunidade do Conjunto Ariri Bolonha sofre com buraco aberto, que está localizado na Quadra 24, no bairro do Coqueiro, em Belém. A reportagem conversou com os moradores da área e eles informaram que equipes técnicas da Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) foram ao local para fazer limpezas na tubulação. Porém, a moradora Eliana Monteiro, que realiza serviços gerais, conta que o buraco foi aberto e que não foi informada de nenhuma previsão para que ele fosse tapado.

A denunciante conta que o buraco está impedindo o fluxo de pedestres e veículos (Reprodução / Você Repórter)

"Eles não nos deram uma satisfação. Aqui agora só passa moto, os pedestres e ciclistas. Mas, praticamente, não passa nenhum veículo automotivo, não passa nada. Os condutores precisam passar por cima do meio-fio e calçadas. E essa parte está quase para quebrar, já que está tudo oco", conta Eliana.

No local, há paus e fitas isolantes para sinalizar o problema. Por dentro do buraco, há alguns entulhos, com a estrutura da tubulação incompleta. Os moradores dizem que não sabem exatamente qual foi o serviço realizado no local. Eles dizem que foi feita uma limpeza rápida, com a retirada de terra e barro, que foram jogados aos arredores do buraco e, até o momento, não foram recolhidos.

Os técnicos disseram aos moradores que outra equipe iria finalizar o serviço de limpeza. A equipe foi ao local, entretanto o serviço não foi concluído, pois os funcionários realizaram a retirada de mais sujeiras que estavam dentro da tubulação, conforme as denúncias. "Em uma noite, vi que um caminhão tentou passar por aqui e quase virou. A minha pressão foi para 19, porque fiquei apavorada com o caminhão virando. Poderia atingir a minha casa e a da vizinha. Esse problema é sério, é muito grave", reclama a dona de casa Maria Sarges.

buraco no ariri bolonha O buraco ainda possui sujeiras e está aberto O problema atrapalha a passagem de pedestres e veículos Ao redor do buraco, há entulhos ocupando metade da via

Maria acrescenta que as terras retiradas da tubulação estão criando mato e causando transtornos, pois os monturos estão próximos a calçadas e ocupam parte da via. "É preciso ser providenciada a retirada desses entulhos, nós não estamos mais aguentando essa situação. Isso aqui está causando risco de acidente", conta.

A Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por nota enviada nesta quinta-feira (14), que irá enviar uma equipe ao local para verificar do que se trata e tomar as medidas cabíveis.

