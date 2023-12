Mototaxista Jandir Ribeiro se queixa de buraco em passagem do Guamá, em Belém

Um buraco no meio da passagem Caraparu, esquina com a rua Paes de Souza, no bairro do Guamá, em Belém, está causando grandes transtornos à comunidade. Há cerca de duas semanas, o cenário tornou-se realidade, prejudicando condutores, comerciantes e moradores da área. Segundo o mototaxista Jandir Ribeiro, de 46 anos, acidentes acontecem diariamente por conta do buraco.

Mototaxista Jandir Ribeiro (46) denuncia o problema (Foto: Bruno Macedo (Reprodução))

“Abriu essa cratera aqui e, quando chove, os carros passam e caem no buraco, causando prejuízos”, revela Jandir. De acordo com o mototaxista, neste período de chuvas mais intensas na capital paraense, a falta de sinalização adequada em torno do buraco é a principal causa dos acidentes, já que a visibilidade dos condutores fica comprometida.

De acordo com moradores da área, acidentes ocorrem diariamente por falta de sinalização (Foto: Bruno Macedo (Reprodução))

O comerciante Júnior Moreira, de 26 anos, possui um estabelecimento em frente ao buraco, e diz que está tendo prejuízos por conta da cratera. “Até os carros de distribuidoras que vêm fazer entregas pra nós, já tiveram problemas aqui. Ela começou como um pequeno buraco, e foi se alastrando, conforme a passagem dos caminhões. Pra entrar e sair no Caraparu, tem que passar por aqui”, detalha.

Júnior diz que os prejuízos afetam não apenas os fornecedores do seu comércio, mas também os clientes, vizinhos e a comunidade como um todo. “Já teve casos de bicicletas e crianças que caíram dentro do buraco e se ralaram. O transtorno que prejudica o nosso negócio também”, revela o empreendedor.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou à Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) um prazo para recuperação da via, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

