Trabalhador rural morre após cair da pá de trator no sudoeste do Pará

Josiel Mares da Silva, de idade não revelada, morreu após, supostamente, cair da pá de um trator, do tipo carregadeira, em Placas, no sudoeste do Pará. O caso, que está sendo investigado pela delegacia da cidade, ocorreu na última segunda-feira (12), no Travessão do Pajoba, que fica a cerca de 20 quilômetros do município. As informações são do Confirma Notícia.

Josiel estaria trabalhando quando aconteceu o acidente. Um vídeo foi feito antes dele cair da máquina. Pelas imagens é possível ver outro passageiro também no mesmo local onde o homem estava, e que afirma que o trator estava pulando no momento do acidente. Depois disso, a vítima foi atropelada pelo veículo e morreu na hora.

Até o momento, as autoridades não informaram as causas do suposto acidente. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as circunstâncias do episódio, além de ouvir testemunhas que presenciaram a morte da vítima.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.