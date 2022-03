Queda de trator em açude deixa uma pessoa morta em Tailândia

Um rapaz identificado como Gabriel Jardim, de 19 anos, morreu em um acidente ocorrido na última terça-feira (29), em uma fazenda localizada na estrada vicinal Nova Paz, em Tailândia, nordeste do Pará. Ele conduzia um trator e acabou perdendo a direção do veículo, que caiu em um açude. As informações sçao do portal Fato Regional.

VEJA MAIS

Testemunhas relataram que ele não teria conseguido pular e acabou caindo junto com o trator no açude. Gabriel trabalhava na propriedade rural e estava prestando um serviço no momento em que o acidente aconteceu.

Mesmo sendo um açude com pouca profundidade, o trator ficou quase submerso após cair na água e o jovem acabou preso nas ferragens, vindo a morrer por afogamento. O Corpo de Bombeiros e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que foram acionados para atender a ocorrência, mas, chegando ao local, constataram que a vítima já estava morta.