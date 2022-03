Homem é morto a tiros em Tailândia, após abordagem de 'carro preto'

A madrugada de sábado (12), em Tailândia, no nordeste paraense, foi marcada pela violência. O vigilante Júlio Cézar Ferreira, 44 anos, conhecido na localidade como “Cezinha”, foi morto com vários tiros. Ainda não há suspeitos confirmados.

De acordo com testemunhas, a vítima estava dentro de um posto de combustível, no Distrito de Palmares, localizado a 60 quilômetros de Tailândia. Por volta de 2 horas da manhã um carro preto parou em frente ao posto e fez a abordagem, quando Cezinha se aproximou do veículo, foi baleado. No momento dos disparos, não teria tido chances de se defender ou escapar.

O corpo do vigilante foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e passou por exames de perícia médica. Toda a ação, o homicídio, foi registrado por câmeras de segurança do posto de combustível. A Polícia Civil está investigando o caso. Até o momento não há confirmação da motivação ou suspeitos do homicídio.



(Com informações do Portal Debate/Portal Tailândia)