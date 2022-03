Suspeito de balear adolescente na cabeça é preso, em Tailândia

​A Polícia Civil prendeu na tarde desta quinta-feira (03) o homem acusado de ser o autor do disparo que atingiu uma menina de 15 anos na cabeça, na madrugada de 1º de março, feriado de Carnaval, em Tailândia, nordeste do Pará. Com informações do portal Tailândia.

Dois dias após a tentativa de homicídio, Rafael Pereira da Costa, de 28 anos, foi preso no local de trabalho pelo delegado Márcio Nogueira. O homem negou as acusações e disse que voltou para sua residência acompanhado de sua esposa após a festa.

Para o delegado que cuida do caso, as evidências colhidas durante as investigações apontam para ele. O delegado Márcio Nogueira afirmou que o autor acreditava que não seria encontrado ou preso, porque as testemunhas estavam com medo de falar. Rafael Pereira​ ​está à disposição da Justiça e deve responder pelo crime de tentativa de homicídio.

O caso

A menina foi baleada na cabeça depois de sair de uma festa na madrugada da última terça-feira (1º). Ela estava acompanhada de amigos e do tio, em uma casa show na avenida Aeroporto. Supostamente houve um princípio de confusão durante a festa, entre a adolescente e a esposa do acusado. Após sair da festa, a vítima teria sido seguida até a avenida Florianópolis, onde foi baleada. A adolescente recebeu atendimento médico inicial no Hospital Geral de Tailândia​​ (HGT). Depois, foi transferida, com urgência, para o hospital Metropolitano, em Ananindeua, via aeromédico. O estado de saúde dela não foi informado.