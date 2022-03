Adolescente é baleada na cabeça ao sair de festa em Tailândia

Na madrugada desta terça-feira, 1º, uma adolescente de 15 anos foi atingida por um tiro na cabeça, em Tailândia, no nordeste paraense. No final da manhã, ela foi transferida para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua. As informações são do portal Tailândia.

O projétil ficou alojado na cabeça da vítima, que precisou passar por um procedimento cirúrgico para a retirada da bala. Durante o deslocamento para a capital, feito via aeromédico, ela apresentava quadro estável e de consciência, mas não conseguia mover o lado direito do corpo. A reportagem apura mais informações sobre o estado de saúde da jovem.

A polícia investiga o caso e tenta identificar o autor do disparo. Segundo informações obtidas pela polícia, ela estava em uma casa de shows na avenida Aeroporto, acompanhada de amigos e do tio. Após deixar o local, a vítima teria sido seguida por duas pessoas que estavam em uma moto Pop de cor branca até a avenida Florianópolis, onde foi baleada. A família registrou boletim de ocorrência e o caso ainda está sob investigação na delegacia de Polícia Civil de Tailândia.