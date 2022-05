Homem morre após trator que dirigia cair dentro de vala

Aparecido Pereira dos Santos, de 56 anos de idade, morreu na noite da última segunda-feira (16), após cair dentro de uma vala de escoamento de água ao perder o controle do trator que pilotava, no último dia 9 de maio. O acidente ocorreu na estrada que liga o município de Cláudia com União do Sul, no Mato Grosso.

A vítima foi socorrida no Hospital de Cláudia, e foi encaminhado posteriormente para o Hospital Regional de Sinop. Na segunda-feira, não resistiu ao trauma e morreu após uma parada cardiorespiratória.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)