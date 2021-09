Trator passa por cima de funcionário que fazia a coleta de lixo em Santarém

Um funcionário da Prefeitura de Santarém que traballha na coleta de lixo urbano viveu um dia que jamais vai esquecer. Irlandre Alex Campos de Sousa, 20 anos, trabalhava recolhendo as sacolas de resíduos domésticos na Rua São Tomé, bairro Pérola do Maicá, na noite da última terça-feira (28), quando foi atropelado por um trator. As informações são do portal O Impacto.

Ele acompanhava o trator que conduz a caçamba onde os casos de lixo são depositados, mantendo-se na lateral do veículo, quando o condutor fez uma manobra brusca para não atingir um cachorro que passava. Com o movimento abrupto do equipamento, ele acabou caindo e foi atropelado pela roda maior do trator, que passou por cima da região do quadril.

Aciona para atender a ocorrência, uma equipe do Samu 192 prestou os primeiros atendimentos e o conduziu para o Pronto Socorro Municipal (PSM), onde passou por exames que não constataram nenhuma fratura sequer. Apenas algumas escoriações. Irlande segue internado e tem quadro clínico considerado estável.