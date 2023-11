Semáforo escondido em mangueira na travessa Barão de Mamoré coloca condutores e pedestres em risco

No movimentado cruzamento da travessa Barão de Mamoré com a avenida Conselheiro Furtado, em Belém, um peculiar desafio para os motoristas se desenha sob a exuberante copa de uma mangueira: um semáforo praticamente oculto.

O fato foi denunciado a O Liberal por condutores que utilizam as vias diariamente. A insólita localização deste dispositivo de controle de tráfego, que chega a ficar totalmente oculto entre os galhos da árvore, não apenas cria um cenário visual confuso, mas também eleva significativamente os riscos de acidentes.

A visibilidade comprometida do semáforo, encoberto pela folhagem densa, torna difícil para os condutores interpretarem as sinalizações, o que pode resultar em situações perigosas para condutores, ciclistas e pedestres.

Semáforo fica praticamente invisível para quem trafega na travessa (Via WhatsApp)

Essa problemática não é isolada. Outros semáforos na capital paraense enfrentam desafios semelhantes, somando-se a uma lista de pontos críticos que demandam atenção imediata.

Preocupados com a segurança nas vias, alguns motoristas pedem que a gestão municipal determine as podas das árvores urgentemente. A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) informando sobre a denúncia. O espaço segue aberto para esclarecimentos.