Guarda municipal morre vítima de acidente de trânsito em Marabá

​Morreu na última terça-feira (13) o guarda municipal de Marabá (GMM) Fernando de Souza Pessoa, vítima de um acidente de trânsito registrado na madrugada do último sábado (10), no KM 7 da BR-222, à altura de um posto de combustíveis, no bairro Nova Marabá, em Marabá, no sudeste paraense. Um carro teria invadido a pista preferencial e atingido o automóvel conduzido pelo agente público, que estava na corporação havia 11 anos. Outras pessoas que estavam em ambos os carros sofreram apenas escoriações leves.

VEJA MAIS

O corpo de Fernando foi velado no Assentamento 1º de Março, em São João do Araguaia, onde morava. O enterro está mar​cado para ocorrer nesta quinta-feira (15) em Imperatriz, no Maranhão, onde reside a mãe do guarda municipal. Na manhã desta quarta, colegas de profissão realizaram um cortejo até a saída de Marabá, prestando a última homenagem a Fernando.

Segundo informações do portal Correio de Carajás, na data do acidente, o guarda municipal foi socorrido ao Hospital Municipal de Marabá (HMM) por um amigo e submetido a exame de raio-x. Posteriormente, retornou para casa, porém, seu estado de saúde piorou. Ao voltar à unidade de saúde, a situação de Fernando se agravou, e ele foi internado. Às 15h10 de terça-feira (13), não resistiu e morreu.