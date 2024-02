Condutor de carro que atingiu motociclista na BR-316 é identificado

O condutor do carro que atingiu um motociclista e fugiu sem prestar socorro à vítima já foi identificado pela Polícia Civil. Nesta terça-feira (6), Carlos Eduardo Costa, advogado da família de Washington Travassos, que fraturou a clavícula e as costelas, informou que as buscas pelo suspeito já iniciaram e ainda detalhou o que ocorreu momentos antes do acidente. A colisão ocorreu na BR-316, bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na tarde de segunda-feira (5).

Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro de passeio atingiu o motociclista que trafegava pela rodovia. Em entrevista a reportagem de O Liberal, o advogado informou que a PC chegou até o nome do suspeito do caso devido a placa do veículo ter caído na pista após a colisão. O proprietário do carro foi até a delegacia da Cidade Nova, que está a frente do caso, e informou que o veículo é usado por outra pessoa.

“A delegacia conseguiu, através da placa, chegar no dono do carro, que está com o nome no documento. Contudo, ele prestou esclarecimentos e disse que não era ele que estava conduzindo. Ele informou que tinha financiado o carro para outra pessoa. Esse segundo homem que seria, até então, o real condutor. A polícia ainda não conseguiu encontrá-lo. Já sabe quem é, porque a primeira pessoa falou quem era”, explicou o advogado. Ele ainda destacou que o nome do suspeito não será revelado para não atrapalhar as investigações.

Conforme Carlos Eduardo Costa, o financiador do carro ainda informou que, no momento da colisão, estava trabalhando como motorista de aplicativo em outra área da cidade. “Ele não sabia do acidente no momento, só soube quando a polícia o encontrou na residência onde mora e o levou para a delegacia. Segundo o homem, ele estava até ‘rodando’ por aplicativo no momento do acidente. Ele, inclusive, mostrou ao delegado o horário das corridas que ele fez. Até então, a sensação dele está descartada no fato”, afirmou o advogado.

A colisão

Uma das informações que Carlos Eduardo Costa ressaltou é que não houve briga de trânsito, como muitas pessoas especularam. Segundo ele, Washington Travassos foi surpreendido quando o carro o atingiu.

“Como depois do acidente ele ainda ficou lúcido, consciente, a família perguntou se houve alguma briga de trânsito, alguma discussão e ele disse que não houve nada. A família não sabe o motivo e nem ele. Por por isso que estamos engajados em achar o condutor do carro para ele explicar para a polícia os motivos que o levaram a fazer isso. O motorista do carro simplesmente jogou o veículo para cima dele e o atingiu por trás. Ele não esperava. não houve discussão. Washington não tem inimiZade com ninguém”, declara o advogado.



Em nota, ao contrário do que diz o advogado da família, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional da Cidade Nova trabalham para identificar e localizar o condutor do veículo que fugiu sem prestar socorro à vítima. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas pelo 181 ou pelo Whatsapp (91) 98115-9181.