Motorista de carro de passeio morre em acidente na BR-316

Um homem que não teve identidade divulgada morreu vítima de um acidente de trânsito registrado no final da noite de sexta-feira (23), no quilômetro 127 da BR-316, em Nova Timboteua, nordeste paraense. Uma mulher ficou ferida e foi encaminhada para o hospital em estado grave.

De acordo com as primeiras informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuou na ocorrência, o homem dirigia um carro modelo Classic que colidiu contra um Ecosport. A dinâmica do acidente não foi detalhada. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que os veículos ficaram capotados na pista.

O motorista do Classic foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capanema, mas não resistiu e morreu durante o trajeto. Uma mulher ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital dos Caetés, com lesões graves e as pernas fraturadas, segundo a PRF.

Ainda de acordo com a polícia, os ocupantes do Ecosport foram encaminhados para a UPA de Capanema com lesões leves. “A Policial Civil informa que o caso foi registrado e será apurado por equipes da delegacia de Nova Timboteua. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicou a PC, por meio de nota.