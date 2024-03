Colisão entre moto e ônibus termina com morte de homem no Tapanã

Uma colisão entre um ônibus do BRT e uma motocicleta terminou com a morte de um homem, que não teve o nome revelado, nesta segunda-feira (25), na avenida Augusto Montenegro, próximo ao Conjunto Satélite, sentindo Icoaraci-Entroncamento, no bairro do Tapanã, em Belém. A vítima era passageira da moto envolvida no sinistro e morreu no local, conforme o relato das autoridades.

A Polícia Militar isolou a área para que a Polícia Científica possa remover o corpo. Até o momento, não há detalhes oficiais sobre como a colisão entre os dois veículos aconteceu. Porém, vídeos do caso foram compartilhados nas redes sociais. Em um deles, o cinegrafista amador diz que o condutor da motocicleta teria batido “de frente com o ônibus”. “Quebrado o vidro do ônibus. A moto lá embaixo (do transporte público)”, descreveu o homem que também registra a chegada de uma viatura da PM no trecho do sinistro.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno.

