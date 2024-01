Motociclista morre ao bater em mureta, na Augusto Montenegro, em Belém

Um motociclista identificado como Willames Dias Guimarães morreu na madrugada desta segunda-feira (15) após se envolver em um acidente de trânsito no Km 10 da Rodovia Augusto Montenegro, Tenoné. Segundo as informações iniciais, o caso teria ocorrido após a vítima bater em um bloco de concreto na pista.

O acidente teria ocorrido por volta de 4h da madrugada. Willames trafegava em uma motocicleta Bros preta e estaria seguindo em direção à Belém quando tudo ocorreu. No local, testemunhas relataram que o motociclista não teria visto o bloco de concreto na via e acabou colidindo. Com o impacto, ele caiu e bateu a cabeça na pista, indo à óbito ainda no local.

Uma guarnição do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) foi acionada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) e constatou o caso. O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal.

Em nota, a Semob informou que não foram acionados pelo CIOP. A Polícia Civil comunicou que equipes da delegacia do Tenoné apuram o caso e trabalham para identificar o condutor envolvido no acidente. Perícias foram solicitadas.