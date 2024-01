Itaituba registra dois acidentes envolvendo moto na madrugada deste domingo (14)

Foram registrados dois acidentes, na madrugada deste domingo (14), no município de Itaituba, sudoeste do Pará. O primeiro aconteceu na 34° rua com a travessa Raimundo Preto, no bairro Santo Antônio. O segundo acidente aconteceu na 26° rua com a travessa Raimundo Preto no bairro Bom Remédio.

O Portal 24hNews, informou que o primeiro acidente, no bairro Santo Antônio, o motociclista estava fazendo manobras perigosas. Ele estaria empinando a motocicleta no sentido Tranzamazônica quando se desequilibrou, bateu no poste de energia elétrica e caiu dentro de um esgoto (boca de lobo) junto com a moto.

A segunda ocorrência de acidente ocorreu, no bairro Bom Remédio, envolvendo uma motocicleta e um veículo, que se choraram. Até o final da tarde de domingo (14) não se tem informações sobre as vítimas. Por meio de nota, a Polícia Civil informa que o caso não foi registrado na delegacia que atende a área.