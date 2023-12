Homem é assassinado dentro de bar em região garimpeira de Itaituba

Um homem identificado como Eduardo Brito, conhecido como Edu, foi assassinado na madrugada deste domingo (02), dentro de um bar no distrito de Crepurizão, região garimpeira do município de Itaituba, sudoeste do Pará.

A Polícia Militar foi acionada e constatou o crime. O suspeito vestia camisa manga longa, bermuda jeans e boné, teria chegado em uma motocicleta já disparando contra “Edu”, que estava dentro do estabelecimento. A vítima sofreu com pelo menos cinco disparos.

Um dos tiros teria acertado a parte de trás do pescoço da vítima. Após a sequência de disparos, o atirador fugiu do local em uma motocicleta. A Polícia Civil foi acionada e esteve no local com peritos para fazer a remoção do corpo para o exame de necropsia. As investigações continuam na tentativa de localizar o suspeito e a motivação do crime.

De acordo com o Código Penal a pena para homicídio simples é de prisão de seis a 20 anos, já para homicídio qualificado a pena de reclusão pode chegar até 30 anos.