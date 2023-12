Homem é esfaqueado na barriga por 'Ceará' no Porto da Balsa em Itaituba

Um caso de esfaqueamento assustou populares que passavam pelo Porto da Balsa, em Itaituba, na manhã desta quinta-feira (30). Um homem, não identificado, foi atingido com um golpe de faca na região da barriga por um outro homem, conhecido pelo apelido de “Ceará”. O caso está sendo investigado pela Seccional de Itaituba.

De acordo com as testemunhas, a vítima costuma ficar no porto próximo a área onde vende as passagens. Hoje, no dia do esfaqueamento, enquanto o homem estava no local, “Ceará” se aproximou e desferiu um golpe no ventre da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o homem socorrido após os primeiros socorros serem prestados. Nas imagens, que circularam nas redes sociais, é possível ver a vítima com vida e andando, sendo encaminhado pela equipe de atendimento para o Hospital Regional do Tapajós (HRT).

Em nota, a Polícia Civil informou que a briga ocorreu entre moradores em situação de rua, mas não esclareceu o que teria motivado o desentendimento. “A vítima deu entrada no hospital para receber atendimento médico, mas se evadiu do local. Diligências seguem pelos agentes da Seccional de Itaituba para identificar os envolvidos”, acrescentou.