Itaituba: funcionário do Prevfogo é suspeito de vazar operações contra o garimpo ilegal

Em Itaituba, oeste do Pará, um funcionário público temporário do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) é investigado pela Polícia Federal como suspeito de vazar informações sobre as operações contra o desmatamento e garimpo ilegal. Nesta sexta-feira, a PF de Santarém (PA) cumpriu um mandado de busca e apreensão o suspeito.

O Prevfogo é um Centro Especializado, dentro da estrutura do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), responsável pela política de prevenção e combate aos incêndios florestais em todo o território nacional, incluindo atividades relacionadas com campanhas educativas, treinamento e capacitação de produtores rurais e brigadistas, monitoramento e pesquisa.

Conforme a PF, a investigação revelou que o suspeito informava grupos de garimpeiros sobre as operações que iriam ocorrer ou que estavam ocorrendo, frustrando, assim, o trabalho do órgão ambiental, bem como de outros órgãos em operações realizadas conjuntamente.

Início das investigações

As investigações tiveram início após denúncia. Após verificações preliminares, houve indícios suficientes para representação pela busca e apreensão em desfavor do suspeito, bem como outras medidas cautelares, como o afastamento do servidor de suas funções, segundo detalhou a PF.

Durante as buscas, foi localizada uma arma de fogo, acarretando prisão em flagrante por posse de arma de fogo, encaminhando-se à Polícia Civil para adoção das providências necessárias.