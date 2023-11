Homem usa espingarda e atira contra a própria companheira na zona rural de Itaituba

Uma tentativa de feminicídio foi registrada na noite do último domingo (12), na comunidade de Curi Teça, na zona rural do município de Itaituba, sudoeste do Pará. Segundo a polícia, Éden Mendes Martins, de 39 anos, teria atirado em sua companheira, Alcicleia Moraes Matos.

Ainda de acordo com a polícia, o homem utilizou uma espingarda calibre 28, disparando contra a vítima na varanda de sua residência. O caso foi confirmado pelo pai de Alcicleia, que presenciou o momento do disparo. Após o crime, Éden teria fugido do local.

A mulher foi socorrida por populares e encaminhada para o Hospital Regional de Itaituba (HRT), acompanhada de sua mãe. Alcicleia está consciente e permanece em observação, conforme apurado pelos sites Plantão 24h News e Giro Portal.

A polícia fez buscas pelo suspeito, mas suspendeu os trabalhos devido à falta de energia e comunicação na localidade onde o crime foi registrado. A reportagem de O Liberal acionou a Polícia Civil em busca de atualizações sobre o caso e aguarda retorno.