Pedestre morre atropelado por motociclista ao tentar atravessar a Augusto Montenegro, em Belém

Um homem, identificado apenas pelo prenome de Ivan, morreu após ser atropelado por uma motocicleta, na noite desta quarta-feira (6). O acidente aconteceu por volta das 22h na avenida Augusto Montenegro, na pista sentido Icoaraci, à altura do bairro Parque Verde, em Belém. Segundo moradores, a vítima estava chegando do trabalho e se preparava para atravessar a via e entrar na pista expressa do BRT quando foi atingida pelo veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, assim que os socorristas chegaram ao local, constataram a morte de Ivan e conduziram o condutor da moto para um hospital próximo.

A Polícia Militar isolou a área. Testemunhas relataram à reportagem que o motociclista, que não foi identificado, estava em alta velocidade no momento em que atingiu a vítima. Ivan morava perto de onde o sinistro foi registrado.

Uma equipe da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) auxiliou os condutores que passavam pelo perímetro. A Polícia Científica fez a perícia e remoção do corpo.