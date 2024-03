Motociclista morre após colidir contra carro em Canaã dos Carajás

O motociclista Wilson Almeida do Carmo morreu após colidir a motocicleta que conduzia contra um carro, na noite de terça-feira (5), na PA-160, na entrada de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Uma mulher grávida e outro homem estavam dentro do outro automóvel envolvido no sinistro de trânsito. Com informações do Correio de Carajás.

A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Civil, que chamou a Polícia Científica para remover o corpo de Wilson para necropsia. No local, os agentes constataram que o acidente aconteceu por volta das 19h.

Alexandro Barbosa Lima dirigia o carro, quando na entrada de um parque aquático, Wilson, em uma moto Honda CG-160, teria, supostamente, invadido a pista e resultado na colisão.

Após a batida, Alexandro deixou o carro e pegou uma carona para socorrer a esposa grávida para um hospital. De lá, ele acionou uma ambulância para prestar socorro a Wilson. Ele ainda chegou a ir para a delegacia relatar o ocorrido e foi na unidade policial que soube da morte do motociclista.

Um inquérito foi aberto para investigar o caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.