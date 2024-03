Homem morre prensado entre dois caminhões, em Marabá

Um homem chamado Josiel Pereira Amaral morreu ao ter o corpo prensado entre dois caminhões no pátio de um posto de combustíveis, na PA-150, em Marabá, sudeste do Pará. O caso ocorreu no sábado (2), a cerca de 40 km do centro do município, e um dos veículos de grande porte envolvidos pertencia à própria vítima.

VEJA MAIS

Segundo as autoridades policiais, inicialmente foi repassada a informação sobre um possível homicídio culposo no trânsito. No entanto, o que foi apurado no local indica que o caso se trata de uma ‘morte acidental’, como foi colocado no registro da PM. Por volta de 1h30, Josiel foi esmagado entre o próprio caminhão e um outro, que estava ao lado do dele.

Testemunhas relataram que Josiel possivelmente iria pernoitar no posto. No entanto, ele saiu do veículo e esqueceu de puxar o freio de mão. Quando tentou retornar para brecar, entrou com a metade do corpo na cabine do motorista, mas o veículo ainda estava em movimento e ele foi prensado. As pessoas que estavam no local ainda informaram que foi a própria vítima que estacionou o veículo muito próximo do outro caminhão.

Quando a polícia chegou ao local, o outro caminhão não estava mais no pátio, somente o veículo da vítima. Além disso, as pessoas que acompanharam a ação policial informaram que não tinha muitas informações sobre a vítima, de onde era e para onde estava indo. Perícias foram feitas no local e investigações foram solicitadas para apurar a morte do homem.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou por meio de nota que a equipe de resgate foi acionada e identificou que a vítima não apresentava mais sinais vitais.