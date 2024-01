Caminhoneiro é encontrado morto ensanguentado com mãos e pés amarrados dentro do veículo

Um caminhoneiro de 58 anos, identificado como Anderson Francisco da Rocha, foi encontrado morto com os pés e mãos amarrados, e com marcas de sangue, dentro do próprio veículo, na manhã da última quarta-feira (24), no pátio de um restaurante da BR-376, em Tibagi, Campos Gerais do Paraná.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita inicial é de que ele foi morto por espancamento motivado por vingança.

VEJA MAIS

Uma sobrinha da vítima contou às autoridades que, há cerca de um mês, o caminhoneiro sofreu uma tentativa de assalto, mas reagiu e agrediu os criminosos.

"O mais revoltante é que não levaram nada dele, só bateram e não levaram nada, só a vida, o mais essencial. Foi vingança, isso foi um fato. Ele estava trabalhando como qualquer outro caminhoneiro, ele jantou e eles vieram fazer vingança", afirma.

A Polícia Civil disse que "está investigando o caso e realizando diligências no local afim de esclarecer os fatos".

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com