Caminhoneiro é morto a tiro na BR-163, no sudoeste do Pará

Um suposto desentendimento seria a causa da morte do caminhoneiro Valdecir Rosa, na manhã desta sexta-feira (17), na BR-163, quilômetro 8, no trecho entre os municípios de Trairão e Itaituba, sudoeste do Pará. Ele foi encontrado com marca de tiro no pescoço, dentro de seu veículo. Com informações do Giro Notícias.

Fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que a vítima estava em um veículo de cor vermelha, com placa OHO 1298, de Tangará da Serra, Mato Grosso. Testemunhas afirmam que Valdecir fez uma ultrapassagem e acabou quebrando o retrovisor da outra carreta, isso teria motivado o crime.

"Aconteceu que na ultrapassagem, esse que levou o tiro, acabou quebrando o retrovisor do outro carreteiro, daí eles se encontraram no posto. Durante uma discussão, antes de fazer o disparo, o homem pegou uma bolsinha, entregou a chave para o frentista, foi lá e atirou a queima roupa, no pescoço, só um tiro mesmo e a vítima caiu no mato", relatou uma testemunha.

Policiais militares estiveram no local (Reprodução / Redes Sociais)

Valdecir ainda estava vivo quando foi socorrido por outros motoristas que passavam no local e foi levado para o hospital na cidade de Trairão, mas não resistiu e acabou falecendo no local. A polícia esteve no local para checar a situação. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.