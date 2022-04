Homem é morto com tiro na cabeça durante a madrugada em Abaetetuba

​​Um homem identificado como Marco Antônio Bitencourt, de 31 anos, foi assassinado a tiros, na madrugada desta terça-feira (26), na esquina da rua Siqueira Mendes com a travessa Padre Pimentel, no bairro do Algodoal, em Abaetetuba, no nordeste paraense.

A Polícia Militar ​apenas informou que o homem foi atingido por disparo​s​ de arma de fogo na cabeça e morreu na hora. A Polícia Científica do Pará (PCP) foi ​acionada ​para analisar e remover o corpo do homem ao Instituto Médico Legal (IML).

​​A dinâmica do crime ainda não foi esclarecida. Segundo a guarnição que atendeu a ocorrência, no local do homicídio, ninguém quis comentar o caso, o que dificulta o trabalho investigativo. Imagens de câmeras de segurança das proximidades de onde o crime ocorreu devem ajudar a polícia a identificar e localizar o autor da violência.

Por m​​eio de nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na delegacia de Abaetetuba. “Diligências estão sendo realizadas para coletar informações sobre o caso e identificar os envolvidos. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas via Disque denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, pediu a Polícia Civil.