Adolescente de 15 anos que sofreu tiro em motel reage bem, diz a família

Em Vigia, no nordeste do Pará, familiares da adolescente de 15 anos, que levou um tiro no rosto, informaram no final da tarde deste domingo (24), que ela reage bem ao tratamento de saúde no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, na Grande Belém.

A garota foi baleada na madrugada da sexta-feira (22), dentro de um motel, em Vigia. Os primeiros socorros foram feitos numa Unidade de saúde do município, em seguida, ela foi transferida para o Metropolitano.

"O quadro dela, por enquanto, apresenta um bom resultado. Eles tiraram ela da intubação e colocaram tipo um cateter para facilitar a respiração dela, que ainda aguarda a cirurgia para retirar a bala'', contou o tio da menina, Márcio Maia.

Ele não soube precisar se o procedimento realizado pela equipe médica trata-se de uma traqueostomia (procedimento cirúrgico na região da traqueia (pescoço), com o objetivo de facilitar a chegada de ar até os pulmões. Mas, assegurou que a adolescente não está mais entubada e apresenta um quadro de boa reação, segundo informaram a familiares no Metropolitano.

"Esse cateter no pescoço, disseram que é para ela poder respirar por lá, para eles terem facilidade para fazer a cirurgia (retirada do projétil que ainda está alojado na região do maxilar). A retirada da bala ainda não foi feita, todas as outras cirurgias que fizeram foram um sucesso", disseram para nossa família, disse o tio. "Essa é a informação que a gente tem, que ela está reagindo bem".