Justiça fixa em R$ 60 mil fiança de marinheiro acusado de atirar contra adolescente, em Vigia

O advogado de defesa do marinheiro Gabriel Norberto de Almeida Lobo, Everton Bezerra, protocolou pedido de reconsideração do valor da fiança fixado em R$ 60.600,00, pela Justiça, em audiência de custódia no município de Vigia, nordeste do estado. O marinheiro é o principal suspeito de ter dado um tiro no rosto de uma adolescente de 15 anos de idade, dentro de um motel de Vigia, na madrugada de 22, deste mês.

O militar de 25 anos de idade, e cinco na corporação, foi ouvido em audiência de custódia no sábado (23). O advogado Heverton Bezerra, que acompanhou a audiência, informou na tarde deste domingo (24), que a fiança não foi paga até agora por falta de condições financeiras da família do militar.

Em geral, as audiências de custódia são rápidas, mas o advogado informou que a de Gabriel durou 2h20, basicamente, porque ele teria apresentado o contexto do caso, que ele define como um acidente. "Em minhas alegações finais apresentamos o contexto da história e conseguimos convencer o representante do Ministério Público em decidir pela liberação mediante fiança", disse Heverton.

"A família não tem esse dinheiro todo. Gabriel não tem casa, carro nem moto e mora com os pais dele, quem ajuda financeiramente, além do filho de 5 anos de idade e da mãe da criança, com quem ele vive", contou o advogado.

Heverton Bezerra também afirmou que o disparo feito contra a garota de 15 anos de idade foi acidente.

"O Ministério Público acatou o nosso pedido de liberdade condicional à fiança porque o Gabriel é réu primário, tem residência fixa, profissão definida, aliás, na Marinha, nós já levantamos isso, não há nenhum registro, uma nota que desabone a conduta dele. O que aconteceu foi um acidente", enfatizou Heverton Bezerra.

"Enquanto defesa nós pedimos, gentilmente, que o juízo local (em Vigia) reconsidere para menor o valor da fiança. Esse pedido foi protocolado no plantão online do Ministério Público, neste domingo, após o MP tomar conhecimento, o órgão tem o prazo de cinco dias para se manifestar, em seguida, o juiz toma conhecimento e, assim, ele pode decidir se reduz o valor ou o mantém. Estamos nessa expectativa. Possivelmente, o MP deve se manifestar só nesta segunda-feira (25), detalhou Heverton Bezerra.