Adolescente é baleada no rosto dentro de motel em Vigia

​Uma adolescente de 15 anos foi baleada no rosto, nesta quinta-feira (21), dentro de um motel, localizado na cidade de Vigia, no nordeste paraense. Ela foi transferida para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua. Seu estado de saúde não foi informado. Os principais suspeitos do crime são dois militares da Marinha do Brasil.

Um deles, responsável pelo disparo, foi autuado em flagrante e está à disposição do Poder Judiciário. Uma segunda adolescente de 14 anos estaria no local e teria presenciado o fato.

Procurada pela reportagem, a Marinha do Brasil informou que já tem conhecimento do caso. Disse que lamenta o ocorrido e “reitera seu firme repúdio a condutas e atos ilegais que atentem contra a vida e a honra, além dos princípios militares”.

“A Marinha reforça, ainda, que não tolera tal comportamento e que irá colaborar com os órgãos responsáveis pela investigação”, diz o comunicado enviado à imprensa.

Esta matéria está em atualização. Acompanhe para mais informações.