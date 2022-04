Defesa de marinheiro diz que tiro em adolescente foi acidental

O advogado Heverton Bezerra, contratado junto com Thiago Delduque, para a defesa do marinheiro Gabriel Norberto de Almeida Lobo, assegura que o tiro que atingiu o rosto da menina de 15 anos, dentro de um motel, foi um acidente. O marinheiro segue preso na Base Naval do bairro de Val-de-Cans, em Belém.

Bezerra afirma que o marinheiro não teve a intenção de ferir a adolescente, que, segundo o advogado, não era a garota que estava com Gabriel, durante o dia e a madrugada de 22 de abril passado, quando tudo aconteceu, em Vigia, no nordeste do estado.

"Em que pese não podermos entrar exatamente no fatos, numa audiência de custódia, certas questões que apresentaram na imprensa têm incongruências e eu contextualize a situação mostrando para o Ministério Público que havia algo de fantasioso, iniciei afirmando que o local em que elas estavam era um local familiar, portanto, a família tinha conhecimento de que as garotas estavam com os militares", afirmou Bezerra, na tarde deste domingo (24).

Ele fez questão de dizer, que na defesa do cliente dele, contextualizou o ocorrido na audiência de custódia. "Não é porque o caso tem grande repercussão social que o réu deve ser condenado", assinalou o advogado.

Bezerra disse que a própria adolescente, de 14 anos, que estava na companhia da vítima dentro do motel com Gabriel e outro marinheiro, relatou à polícia que ela, e não a amiga vítima do disparo, era a companheira de Gabriel, no dia do ocorrido.

Sobre o que Gabriel fazia no município de Vigia, o advogado usou a expressão "ele é pau pra toda obra", explicando que o marinheiro dirige viaturas, ajuda, como reforço, em serviços em faróis, como o que era realizado em Vigia, quando ocorreu episódio de grave agressão contra a adolescente de 15 anos.

"Ele trabalha no interesse da Marinha, de acordo com a necessidade do quartel. Em Vigia não tem unidade de quartel da Marinha, por isso, eles estavam num alojamento, que até onde sei, pertence a um familiar da vítima. Ela e uma amiga foram lá buscar algum objeto para um parente, conheceram o Gabriel, e mais tarde encontraram com ele e outro colega dele, em uma praça, do município", contou Bezerra.

Segundo o advogado, os marinheiros e as adolescentes se conheceram no meio da tarde do feriado de Tiradentes e, após, à noite, consumiram todos bebidas alcoólicas na praça. A amizade começou com elas ainda no alojamento. Em seguida, eles convidaram as meninas para tomar cerveja no bar numa praça da cidade e saíram da praça para o motel.

"Em minhas alegações na audiência de custódia, eu informo que tudo foi consensual, e quem estava com Gabriel não era a menina que levou o tiro, que foi acidental", afirmou Bezerra.