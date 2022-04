Adolescente encontrada morta em Marabá foi assassinada com tiro na cabeça, diz Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Marabá, confirmou que a adolescente de 16 anos, cujo corpo foi encontrado na última quinta-feira (31), no município do sudeste paraense, foi assassinada com um tiro na cabeça. Ela estava desaparecida desde o dia 20 de março. Até o momento desta publicação, nenhuma prisão havia sido realizada. O caso segue sendo investigado.

VEJA MAIS:

Segundo informações do portal Correio de Carajás, inicialmente, o desaparecimento estava sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), mas após o corpo da jovem ser encontrado, a investigação foi assumida pela Delegacia de Homicídios de Marabá. Mesmo antes da confirmação oficial por parte da Polícia Civil, um tio da vítima, ao ver fotos e vídeos do corpo em redes sociais, confirmou que se tratava da sobrinha.

Relembre o caso

Desaparecida desde o dia 20 de março, a adolescente foi encontrada morta na manhã de quinta-feira (31), em uma região de alagamento no bairro Santa Rosa, no Núcleo Velha Marabá. O corpo dela já estava em avançado estado de decomposição. A vítima era procurada por familiares e amigos que denunciaram o desaparecimento dela à Polícia Civil. Havia inclusive um cartaz com a fotografia da adolescente e o comunicado de que ela estava desaparecida.

De acordo com as primeiras informações levantadas por agentes da segurança pública, a morte da menina pode ter ligação com facções criminosas no município. A polícia tomou conhecimento de um vídeo em que se vê o corpo da adolescente jogado no chão de uma embarcação, cercado por homens. Alguns deles aparecem filmando o corpo da garota enquanto outros fazem gestos com os dedos em formato de “V”.