Desaparecida há 11 dias, adolescente é encontrada morta em Marabá

A Polícia Civil informou que a vítima de 16 anos estava desaparecida no município de Marabá, desde o dia 20, deste mês, um domingo. O corpo da garota foi encontrado em avançado estado de decomposição na manhã desta quinta-feira (31), em uma região de alagamento no bairro Santa Rosa, no Núcleo Velha Marabá. As informações são do site Debate Carajás

A vítima era procurada por familiares e amigos que denunciaram o desaparecimento dela à Polícia Civil. Havia inclusive um cartaz com a fotografia da adolescente e o comunicado de que ela estava desaparecida.

O cartaz com o pedido de ajuda indica o número do Disque-Denúncia, um dos canais de informações da Polícia Civil. O mesmo cartaz informava que a adolescente havia sido vista pela última vez, por volta das 13h do domingo (20), quando saiu de casa dizendo que iria até o bairro de São Félix, em Marabá.

De acordo com as primeiras informações levantadas por agentes da segurança pública, a morte da menina pode ter ligação com facções criminosas no município. A polícia tomou conhecimento de um vídeo em que se vê o corpo da adolescente jogado no chão de uma embarcação, cercado por homens. Alguns deles aparecem filmando o corpo da garota enquanto outros fazem gestos com os dedos em formato de “V”.

A Polícia Científica removeu o cadáver para os exames de praxe no Instituto Médico Legal (IML), a fim de identificar a causa da morte. Há informações também de que a adolescente é neta do homem conhecido pelo apelido de 'Seu Chico Panelada'. Ele seria um comerciante conhecido na área do Terminal Rodoviário do Km 6, em Marabá.

A família da vítima esperava a liberação do corpo pelo IML para providenciar o serviço funerário, e ainda não tinha a confirmação da possibilidade de realizar o velório nesta noite de quinta-feira (31).