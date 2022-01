Empresário é morto com tiro de espingarda e tem moto roubada, em Ourilândia do Norte

Mesmo após entregar sua motocicleta para os assaltantes, o empresário Marcos de Souza Santos, o “Marquinho”, de 39 anos, foi assassinado a tiros, possivelmente disparados de espingarda calibre 28. O corpo dele foi localizado na manhã desta quinta-feira, 13, no bairro Residencial, em Ourilândia do Norte, na região sul do Estado. As informações são do site Correio de Carajás.

Conforme informou a Polícia Militar, o cadáver foi encontrado por populares que acionaram a guarnição da Polícia Militar para a identificação da vítima e demais procedimentos necessários, que poderão auxiliar nas investigações sobre o caso. O corpo foi removido para o Hospital Santa Lúcia para realização de laudo cadavérico e posteriormente foi liberado para a família realizar o velório.

O homicídio foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte, responsável pelas investigações. De acordo com a PC, inicialmente, várias linhas de investigação serão analisadas, inclusive latrocínio ou emboscada.

“Marquinho” era proprietário de um movimentado restaurante em Ourilândia do Norte. O crime provocou muita comoção e revolta na região devido à crueldade dos criminosos. Informações que possam auxiliar nas investigações sobre o crime podem ser repassadas às autoridades pelo Disque-Denúncia, através do número 181.