Caminhoneiro é morto a facadas enquanto almoçava

Ronaldo Farias Cipriano, 35 anos, morreu no final da manhã da última terça-feira, 1º, enquanto almoçava em um restaurante no assentamento Maria Bonita, às margens da BR-155, em Eldorado do Carajás.

Segundo informações de populares, a vítima e outros caminhoneiros que estavam viajando a serviço pararam para almoçar por volta das 10h30. Todos estavam esperando a comida ser servida, quando chegou um desconhecido, com visíveis sinais de embriaguez, e se identificou como Zé do Rio, dizendo ser morador do assentamento.

O homem conversou por alguns minutos com os motoristas e se retirou. Logo em seguida, retornou em tom agressivo, perguntando se Ronaldo estava falando com ele. O agressor, que escondia uma faca na cintura, sacou a arma branca e desferiu golpes contra a vítima, causando uma grave lesão na altura do peito esquerdo.

Após o crime, o homem fugiu do local. A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital da cidade de Eldorado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ronaldo Farias, era natural de Conceição do Araguaia. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar e apurar mais detalhes, além de identificar e localizar o autor do crime.