Motociclista e garupa ficam feridos ao serem atingidos por caminhão em Belém

​Duas pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na noite desta quinta-feira (29), no cruzamento da rua dos Mundurucus com a avenida Alcindo Cacela, bairro da Cremação, em Belém. Segundo moradores da área, as vítimas estavam em uma motocicleta, que foi atingida por um caminhão. Equipes do Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e socorreram os feridos para uma unidade de saúde não informada até o momento.​ O estado de saúde deles é desconhecido.

Ainda de acordo com os moradores daque​le perímetro, ao perceberem o acidente, outros motociclistas que passavam pelo local conseguiram alcançar o caminhão e o cercaram até a chegada da Polícia Militar. Não há detalhes sobre os procedimentos adotados em relação ao condutor do veículo pesado.​