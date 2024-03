Colisão entre motocicletas deixa três pessoas feridas na estrada velha do Outeiro; vídeo

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na manhã desta terça-feira (5), pouco antes das 7h, próximo a um posto de combustíveis na estrada velha do Outeiro, distrito de Belém. Câmeras de segurança gravaram o momento da colisão. Segundo testemunhas, uma mulher teria sofrido fratura exposta em uma das pernas. A vítima estaria levando a filha para a escola, quando tudo ocorreu.

Nas imagens é possível observar que a condutora está trafegando na contramão transportando a criança. No momento em que ela tenta mudar de faixa para acessar o outro lado da rua e, então, ocupar a pista correta, outro motociclista surge e atinge as duas. Com o impacto da batida todos são arremessados ao chão.

Pessoas que passavam pelo local prestaram ajuda e acionaram o serviço de urgência 192. A reportagem de O Liberal tenta checar o estado de saúde das vítimas.