Suspeito de latrocínio é preso em Cachoeira do Arari

A Polícia Civil prendeu um suspeito de envolvimento em um latrocínio - roubo seguido de morte - ocorrido no dia 13 de fevereiro, no município de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó. A vítima, que era pescador, teve a casa invadida durante a noite por dois homens que anunciaram o assalto. Segundo o delegad​o-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, a intenção dos criminosos era roubar a quantia de R$ 18 mil que estava no cofre da vítima. O que eles não contavam é que o dono da casa fosse reagir e diante da investida do pescador, acabaram por matá-lo com um tiro. O segundo suspeito continua sendo procurado.

VEJA MAIS

A equipe da Polícia Civil de Cachoeira do Arari iniciou as investigações e buscas pela dupla logo após o crime. Após reunir provas que comprovaram a participação do investigado, a prisão foi realizada. “O suspeito principal desse crime é uma pessoa que foi casada por nove anos com a sobrinha da vítima. Em um levantamento sobre a vida pregressa dele, foi constatado que ele praticava, de forma rotineira, crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos, além de se orgulhar desses atos”, pontuou Itamar Aleixo, delegado titular de Cachoeira do Arari.

Após o cumprimento das medidas cabíveis na delegacia, o suspeito está à disposição da Justiça. A polícia segue com as buscas pelo segundo envolvido no crime.