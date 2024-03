Subtenente reformado e ex-cabo da PM são presos em flagrante por estelionato em São Brás

Raimundo Nonato Araújo de Oliveira, Adriano de Lima Americo e o sobrinho dele, Eizenhower de Lima Americo, foram presos em flagrante por estelionato, nesta segunda-feira (5), na avenida Cipriano Santos, bairro de São Brás, em Belém. De acordo com o delegado Tarsio Martins, Raimundo é um subtenente reformado da Polícia Militar e Eizenhower era cabo da mesma corporação, mas que já foi expulso da PM. Ambos tinham sido presos outras vezes, conforme relatado por Martins à Redação Integrada de O Liberal.

O delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende, contou que o trio se “aproveitava para aplicar golpes contra os clientes idosos de uma agência bancária”. As autoridades informaram que os envolvidos levavam a vítima para outro caixa eletrônico e, nesse momento, realizavam os saques. O terceiro suspeito, era responsável por conduzir um veículo, transportando os golpistas para diversas outras instituições bancárias.

“Eles, sob o pretexto de auxiliar as vítimas, conseguiam acesso aos cartões e realizavam saques das contas bancárias dos idosos”, disse Resende.

Com os suspeitos, foram encontrados cartões de crédito das vítimas e três aparelhos celulares. O automóvel utilizado na ação criminosa foi apreendido.

“A prisão dessa quadrilha é de grande importância do ponto de vista policial, considerando que os suspeitos vêm aplicando vários golpes nos caixas eletrônicos, se passando por ajudantes para pessoas com dificuldade de manusear o equipamento. Ao invés de ajudar, eles trocam o cartão da vítima, para obterem a senha e fazerem o saque no caixa ao lado. Pelo menos seis boletins de ocorrência foram registrados contra os três homens”, declara Marco Antônio Duarte, diretor da Seccional Urbana de São Brás.

Após ser conduzido à unidade policial, o trio se encontra à disposição do Poder Judiciário. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Militar sobre o caso e aguarda retorno.