Suspeitos de usar documentos falsos em agência bancária são presos, em Belém

Uma mulher e dois homens, que não tiveram as identidades reveladas, foram presos pela Polícia Civil na quarta-feira (14), suspeitos de uso de documentos falsos e associação criminosa. Conforme as autoridades policiais, o trio foi detido quando estava em uma agência bancária do distrito de Icoaraci, em Belém, e pretendia fazer transações financeiras.

Os agentes da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF), da PC, participaram da autuação. Os funcionários do banco acionaram a equipe policial após desconfiarem dos documentos apresentados pelos suspeitos. No local, a mulher e um homem foram flagrados em posse de uma identidade falsa. Ao serem abordados eles revelaram que havia um terceiro envolvido, que era o responsável por fazer a falsificação.

Após o relato dos suspeitos, teve início às buscas pelo terceiro envolvido. Ele foi localizado enquanto dirigia um veículo e foi interceptado. Junto com o suspeito, segundo os agentes, ainda foram encontrados outros documentos adulterados. A PC acredita que o homem seja o líder do grupo e responsável pela organização dos crimes. Os policiais ainda constataram que o suspeito já havia sido preso e era monitorado por tornozeleira eletrônica. Conforme a PC, todos os envolvidos ainda confessaram o crime.

"Por meio de investigação qualificada, foi possível identificar que o trio utilizava documentos falsificados para efetuar transações bancárias fraudulentas e ainda obter benefícios previdenciários de forma ilegal. Essa operação policial reforça o comprometimento da Polícia Civil do Pará em monitorar continuamente e combater essas atividades criminosas", declarou o delegado-geral, Walter Resende.