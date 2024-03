TJPA marca data da audiência de instrução e julgamento de 8 acusados na morte ex-prefeito de Tucuruí

Oito pessoas acusadas de participação no assassinato do ex-prefeito de Tucuruí, Jones William, tiveram audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 18 deste mês. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), nesta terça-feira (5). Os réus são: Marlon Frank Possebon, Lucas Michael Silva Brito, Artur de Jesus Brito, Wilson Wischansky, Deivid da Conceição Veloso, Flavio Rodrigues Porto, Paulo Ricardo Rodrigues Vieira e Josenilde Silva Brito.

VEJA MAIS

O ato processual, que se trata de fase do processo no qual são colhidos indícios e evidências por meio da oitiva de testemunhas, acontece em duas semanas, no dia 18, às 9h, de modo híbrido, na sala de audiências da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí. Segundo o TJPA, a audiência de instrução e julgamento "faz parte da primeira etapa da ação penal de competência de júri, que, ao final dela, após as alegações, há o julgamento com sentença de pronúncia ou de impronúncia dos réus". Em caso de pronúncia dos réus, se inicia a segunda etapa processual, levando à sessão do júri.

O juiz Bruno Felippe Espada, responsável por determinar a data da audiência, também limitou a oito o número de testemunhas de acusação e de defesa a serem ouvidas. “Desta forma, com fim de respeitar o rito expressamente determinado nos dispositivos legais, em especial ao Código de Processo Penal, resta indispensável a instrução processual, através da realização de audiência de instrução e julgamento, para que, ao fim desta, seja proferida sentença terminativa de pronúncia ou impronúncia com base em todo arcabouço produzido nos autos do processo”, disse o juiz Espada na deliberação.

O crime

No dia 25 de julho de 2017, o então prefeito Jones William da Silva Galvão, de 42 anos, vistoriava uma operação tapa buraco na cidade quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que atiraram cinco vezes contra o peito e a cabeça dele. A vítima foi socorrida para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos. Jones era enfermeiro e deixou esposa e filhos. Ele havia sido eleito no ano anterior pelo MDB.