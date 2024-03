​Sesma alerta sobre tentativa de golpe em nome do órgão

Denúncias feitas por comerciantes da capital levaram a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) a divulgar um alerta para coibir eventuais tentativas de golpes que têm estabelecimentos comerciais como principais alvos. De acordo com as informações repassadas ao órgão municipal, criminosos vêm utilizando o nome do Departamento de Vigilância Sanitária para obter informações confidenciais de empresas.

Os criminosos usam sempre o mesmo modus operandi. Eles entram em contato com a empresa ou com o responsável por ela via Whatsapp, se identificam como fiscais sanitários do Departamento de Vigilância e solicitam informações de caráter restrito. Quando há recusa dos alvos em repassar essas informações, os golpistas então informam que será agendada uma vistoria no estabelecimento.

Diante das denúncias, a Sesma publicou nota esclarecendo que não faz contato, por meio de aplicativos de troca de mensagens, ligações e agenda de visitas, para obter informações referentes a qualquer estabelecimento comercial em funcionamento na capital paraense. E, diante de contato feito por chamadas suspeitas, orienta os comerciantes a não repassarem qualquer tipo de informação sobre sua empresa e acionar​, imediatamente, o órgão pelo site. Por se tratar de uma tentativa de golpe, houve registro de boletim de ocorrência para que a Polícia Civil possa apurar o caso.

O Departamento de Vigilância Sanitária informa, ainda, que tem acesso às informações legais das empresas e dos seus responsáveis, não sendo necessário o contato por meio de aplicativos. É importante salientar que, mesmo presencialmente, nenhum técnico da Vigilância Sanitária do Município de Belém deve fazer qualquer tipo de atendimento sem a devida identificação, no caso, a credencial de identificação fiscal (crachá), devidamente autenticada e fornecida pela Sesma.