No Maranhão, PC prende acusado de aplicar golpes com falsas cobranças de conta de luz no Pará

Um homem acusado de estelionato eletrônico foi preso, na quarta-feira (28), na cidade de Imperatriz, no Maranhão, durante a operação "Vis". Segundo a Polícia Civil, ele fez 14 vítimas no Pará, entre setembro e outubro de 2023. Até o momento os levantamentos contabilizam um prejuízo financeiro de mais de R$145 mil, podendo aumentar conforme as apurações avancem. No dia 19 do mês passado, outras sete pessoas foram detidas também em Imperatriz, por praticarem golpes utilizando um site falso da Equatorial.

O homem detido, segundo a PC, criou um CNPJ falso que simulava ser uma empresa de cobrança de boletos de energia elétrica da concessionária que atua no Pará.

"Ele também criou um site fraudulento que induzia as vítimas a emitirem e pagarem boletos falsos, que eram depositados em sua conta bancária", explicou o delegado-geral, Walter Resende.