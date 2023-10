Golpe da conta de luz falsa: confira como não cair na fraude

A concessionária de energia elétrica Equatorial Pará fez um alerta aos clientes sobre sites falsos de cobrança que utilizam indevidamente a marca da empresa. Conforme algumas vítimas do caso, criminosos teriam criado um site semelhante com o oficial para gerar boletos fraudulentos cujo pagamento vai para os golpistas. Nesta terça-feira (17), uma das pessoas enganadas denunciou o caso à redação Integrada de O Liberal.

De acordo com a Equatorial, é importante que os clientes jamais coloquem seus dados em ambientes que não sejam seguros. Para isso, ao acessar o site da concessionária de energia, deve-se evitar a utilização de mecanismos de busca. O cliente precisa digitar, diretamente no navegador, o endereço ‘Equatorial Energia’. Além disso, é preciso estar atento ao endereço do site equatorialenergia.com.br e não acessar links diferentes do indicado pela empresa. Vale destacar que é importante verificar se o endereço permanece o mesmo após o acesso, e se há o indicativo de página segura.

“A Equatorial Pará reitera o compromisso com a qualidade do atendimento aos seus clientes e reforça que para qualquer dúvida, os canais oficiais de atendimento estão disponíveis 24h, por meio do 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200”, sinaliza a nota.

Golpe do boleto falso

O produtor de vídeo Cesar Augusto Azevedo Moraes denunciou o caso após ser vítima do golpe. Ele relata que fez um pagamento em um site falso.

“Eu fui pegar uma segunda via no site, pois não estava achando a conta. Então digitei no Google ‘segunda via equatorial’, e sempre o primeiro site era o da concessionária. E desta vez, como sempre fiz, cliquei lá e o site era idêntico. Inclusive, era até mais rápido que o site verdadeiro. Mas eu não percebi na hora que se tratava de um golpe. Então coloquei os dados e acho que eles vão direto no site da Equatorial para buscar, pois apareceu igualzinho como acontece no verdadeiro. Eu pedi para pagar por pix e apareceu o QR code. Fiz o pagamento e achei que estava tudo certo”, relata.

Cesar conta que só percebeu o golpe cerca de um mês depois. “Só vi que era um site falso quando recebi a ligação de um funcionário da Equatorial dizendo que eles viriam cortar a luz. Eu questionei que havia pago no mês passado, mas ele disse que constava que não. Fui verificar e constatei que tinha um débito lá. Mandei o comprovante do pagamento e ele me explicou que não era da agência da Equatorial. Então eu busquei o CNPJ e descobri que se tratava de uma empresa criada em setembro, em Parauapebas. Só aí percebi o golpe. Tive que pagar a mensalidade novamente, para não ter a luz cortada”, disse.

Dicas de segurança

A concessionária de energia listou algumas dicas de segurança para evitar golpes. Também reforça que pagamentos devem ser feitos somente pelos meios oficiais e que os clientes podem confirmar informações nos canais de atendimento da empresa. Para evitar problemas, é necessário ter atenção ao pagamento das faturas, acessar corretamente os canais digitais e também verificar as informações que são compartilhadas por terceiros.

Pagamentos - Para fazer o pagamento, os clientes devem usar os meios oficiais: Qr Code do Pix que vem descrito na própria conta; internet banking, casas lotéricas e bancos; site oficial da distribuidora; maquinetas de cartão disponíveis nas agências de atendimento, com os agentes de negociação e ainda com equipes de campo devidamente caracterizadas. Os atendentes da Equatorial jamais recebem dinheiro em espécie ou por meio de chaves pix.

Descontos - A distribuidora informa que as únicas formas de obter descontos na conta de energia são por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) para famílias de baixa renda ou através do programa E+ Reciclagem. E todo possível desconto relacionado à fatura vem descrito na própria conta de energia. Caso alguém ofereça tais vantagens, a pessoa deve ligar imediatamente para a polícia e denunciar.