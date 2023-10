Golpe do Voa Brasil: programa ainda não foi lançado, não tem aplicativo e nem cobra valores online

Muito falado, mas ainda não lançado oficialmente, o programa Voa Brasil, do Governo Federal, já virou alvo de golpe na internet. A população aguarda ansiosa pela efetivação, de fato, do programa, que promete passagens a R$ 200 para a população. Mas, enquanto ele não voa de verdade, golpistas aproveitam para tentar tirar dinheiro da população brasileira.

Esta semana, o Governo Federal publicou uma nota sobre o golpe. "O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) esclarece que o Voa Brasil, programa do Governo Federal que garantirá o acesso de parte da população brasileira a viagens aéreas com tarifas mais acessíveis, continua em ajustes finais, motivo pelo qual ainda não existem regras definidas para participação no referido programa. Deste modo, alertamos que o Governo Federal e o MPor não estão realizando cadastro e nem solicitando valores para inclusão no programa", explicou a nota.

Como é o golpe do Voa Brasil?

Por meio de links no Facebook, Instagram e outras redes sociais, perfis fazem propaganda de um suposto aplicativo do Voa Brasil. Assim, bastaria o usuário se cadastrar e depois pagar algumas taxas para logo depois conseguir comprar passagens a R$ 200 um trecho. Tudo mentira!

“Assisti um vídeo pelo Instagram de uma reportagem da CNN sobre o programa Voa Brasil falando das passagens de R$ 200, por isso achei que era verdade. Cliquei no Saiba Mais e acessei para se cadastrar, e neste cadastro pede nossos dados pessoais e uma taxa de adesão. Aguardei para ver se meus dados foram aceitos pelo programa, aí apareceu uma tela dizendo que eu estava apta ao programa e que, para concluir o cadastro, bastava eu pagar um boleto de mais ou menos R$ 86", explicou uma idosa de Belém que preferiu não se identificar.

"Ela conta ainda que não caiu no golpe porque resolveu ligar para sua filha. "Liguei e perguntei se ela sabia de algo, se conhecia, foi quando ela me alertou para o golpe", finalizou.

Como não cair no Golpe do Voa Brasil

Caso você receba ligações, correspondências, mensagens de texto ou redes sociais solicitando depósito em dinheiro para ser incluído no Voa Brasil, é recomendado que denuncie essa prática por meio dos canais de atendimento do governo:

Pela internet: Fala BR (https://falabr.cgu.gov.br/)

Pelo e-mail: ouvidoria@mpor.gov.br

Pelo telefone: (61) 2029-8090.



Vale cuidar que sites e redes sociais que oferecem facilidades e se apresentam como canais oficiais do Governo Federal devem ser vistos com desconfiança, pois podem representar risco sem o selo de autenticidade.