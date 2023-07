Voa Brasil, previsto para agosto, ainda não chegou à Casa Civil, diz ministério

NOMEADO

Homem que exibiu as nádegas em via pública é nomeado para cargo na segurança de Lula

Conhecido por ter sido detido em 2011 por abaixar as calças e exibir as nádegas em frente a um posto da Polícia Militar, Gabriel Prado está ganhando destaque em cargos relacionados à segurança do presidente Lula